Новый мэр с новым брендом: главой Липецка стала Евгения Уваркина

Липецк, , 22:07 — REGNUM Главой города Липецка 25 июня стала Евгения Уваркина, которая три месяца исполняла обязанности мэра. Как сообщила пресс-служба Липецкого городского совета, за неё на заседании проголосовало большинство депутатов.

На пост главы города претендовали шесть человек: замглавы Данковского района Анатолий Ясенко, директор образовательного центра Тимур Иоселиани, начальник производственно-технического отдела АО «ЛГЭК» Сергей Чуркин, замглавы Добровского района Татьяна Трубачева, исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина и военный пенсионер Дмитрий Голоскоков. Изначально кандидатов было девять, но двое выбыли из конкурса, подав неполный пакет документов, а один отозвал заявление перед «собеседованием» с комиссией.

Шесть кандидатов представили свои концепции пятилетнего развития Липецка. Наибольшее количество баллов на этом этапе набрали Евгения Уваркина и Татьяна Трубачёва. Их кандидатуры вынесли на голосование на сессии городского совета депутатов 25 июня. За Уваркину проголосовали 25 депутатов, за Трубачеву — четыре. Присягу градоначальника Евгения Уваркина принесла на том же заседании.

«Сегодня я принимаю новый вызов — сделать жизнь в Липецке лучше и престижнее. Наш город — это промышленный центр с богатой историей. Мы же должны обеспечить его прекрасное будущее, сделать так, чтобы здесь успешно и счастливо жили наши дети и внуки, а мы гордились результатами своей работы», — сказала новый мэр Липецка.

В программе Евгении Уваркиной главными пунктами развития Липецка были повышение его привлекательности для проживания, создание условий для развития бизнеса и туризма. Также она обещала особое внимание уделять поиску новых инструментов долгосрочного инвестирования, и заявила, что для развития городу нужен привлекательный имидж и бренд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый мэр Липецка Сергей Иванов ушёл в отставку 29 марта 2019 года, а уже в начале апреля вернулся на предыдущее место работы и стал исполняющим обязанности главы Тербунского района. Исполнять его обязанности в мэрии должен был его первый заместитель Михаил Щербаков, но он тоже ушёл в отставку. На пост первого заместителя мэра и его врио была назначена Евгения Уваркина. До этого она была учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединённые производители молока», председателем совета директоров Ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.

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