Муниципалитетам Петербурга пообещали больше власти и денег

Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Муниципалитетам Петербурга необходимо передать больше полномочий и денег на благоустройство. Об этом заявила 25 июня вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева на конференции регионального отделения «Единой России». Сейчас «ЕР» контролирует абсолютное большинство из более чем сотни муниципалитетов города.

«Мы точно понимаем, что от деятельности муниципальных образований и их депутатов будет зависеть, в каком направлении будут развиваться территории, что станет приоритетом на ближнюю и дальнюю перспективу. Сегодня уже очевидно, что правительство Петербурга это понимает, и что можно и нужно передать многие задачи на уровень муниципального образования», — заявила Совершаева.

В первую очередь, она имела в виду благоустройство. Чиновница отметила, что здесь существуют «три бюджета»: городской, районный и муниципальный. И, по ее мнению, их следует объединить в один и отдать в ведение муниципальных депутатов.

«Иногда получатся, так что муниципалы благоустраивают территорию. Потом, через три месяца выясняется, что нужно всё взрывать и копать, но уже теперь за счет другого бюджета», — привела пример Любовь Совершаева.

Она также добавила, что видит, как «Единая Россия» готова к муниципальным выборам. К ним подготовилась и исполнительная власть, подчеркнула вице-губернатор.

Так, в Смольном создали специальную координационную группу «по оказанию помощи избирательным комиссиям» под руководством самой Совершаевой, которая в Смольном курирует внутреннюю политику. Во вторник, 25 июня, состоялось первое заседание этой группы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург прислали сотрудников ЦИК, чтобы разобраться с выборами

Добавим, о нарушениях избирательных прав граждан со стороны местных избиркомов и муниципальных советов, из-за чего в городе «высадился десант» специалистов ЦИК России, Совершаева и первые лица региональной «Единой России» не упомянули.

Муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, одновременно с выборами губернатора Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» в Петербурге определила своих кандидатов в муниципалы