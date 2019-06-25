«Единая Россия» в Петербурге определила своих кандидатов в муниципалы

Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM Кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России» должны будут выстоять на выборах в Петербурге, несмотря на то, что им придется бороться в условиях отмены досрочного голосования. Об этом заявил на XXXIII конференции регионального отделения «ЕР» его секретарь, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обращаю ваше внимание: у нас не будет досрочного голосования. Не будет досрочного голосования. А 8 сентября — дачный период. Как сделать так, чтобы пришли на участки наши избиратели?» — обратился Макаров к делегатам.

В итоге он высказал убеждение, что единороссы победят, пусть и в сложной борьбе. Заметим, сейчас партия контролирует абсолютное большинство петербургских муниципалитетов.

8 сентября выборы муниципальных депутатов пройдут в 109 округах Петербурга, разыгрываются более 1,5 тыс. мандатов. Именно столько кандидатов и выставит «Единая Россия».

За списки из 1,5 тыс. имен, которые делегаты конференции видели в течение 4 секунд на слайдах, проголосовали во вторник, 26 июня. Нередко среди кандидатов встречаются «семейные подряды», когда партия выставляет родственников в одном муниципалитете, иногда даже в одном округе. В «ЕР» утверждают, что все они прошли длинную процедуру праймериз. Впрочем, как сообщали участники праймериз, по крайней мере в некоторых случаях победители не посчитали нужным выступить перед голосованием и защитить свою кандидатуру — видимо, были уверены в поддержке однопартийцев.

«Праймериз — это горнило, из которого выходит самый благородный металл. Это люди, которым их коллеги и товарищи подарили самое ценное — свое доверие. Такой подарок обязывает ко многому. Второй раз доверяют только тому, кто оказался достоин. Доверие нужно оправдывать, а не обманывать», — заявил Вячеслав Макаров.

Он добавил, что единороссам примерно за 70 дней до выборов теперь предстоит «вынянчить кандидатов».

«Впереди сверхмарафон, после которого будет дан старт в будущее Санкт-Петербурга. До финала дойдет тот, кто во всех жизненных ситуациях будет поступать по совести, по-божески, по-человечески. Тот, кому никогда не будет стыдно смотреть людям в глаза. Можно держать дистанцию с кем угодно, но только не с людьми! Нельзя бронзоветь», — сказал Вячеслав Макаров.

Он также посетовал, что некоторые в зале задремали в ходе его речи. Макаров подчеркнул, что таких успех на выборах не ждет. «Пробудитесь!» — призвал он коллег.

Муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, одновременно с выборами губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, в Петербург прислали группу сотрудников Центральной избирательной комиссии — разбираться с нарушениями на муниципальных выборах и многочисленными жалобами кандидатов на избиркомы муниципальных округов (ИКМО).

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