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Помпео прибыл в Индию после переговоров в Кабуле

Политика

За два дня Помпео уже побывал в Саудовской Аравии, ОАЭ и Афганистане

Нью-Дели, 25 июня 2019, 21:12 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в индейский Нью-Дели после переговоров в столице Афганистана, 25 июня передает агентство Reuters.

В Индии Помпео проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, одним из вопросов которых должны стать предстоящие переговоры между Моди и президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20 в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня Помпео уже побывал в Саудовской Аравии, где провел переговоры с королем Салманом и принцем Мухаммедом, а также в ОАЭ и Афганистане.

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