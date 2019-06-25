Инструмент манипуляции – о статье 210 УК РФ

Москва, , 21:01 — REGNUM Инициатива о внесении изменений в ст. 210 УК РФ (Об организации преступного сообщества), предложенная Госдуме, имеет все шансы оказаться самой рациональной идеей текущего лета. Долгие годы некоторые добропорядочные граждане, предприниматели становились фигурантами дел лишь за связи с подозреваемыми в более тяжких нарушениях. Иногда 210-я статья используется для оказания давления при рейдерских атаках и корпоративных конфликтах.

Ярким примером такого использования 210-й статьи в рамках корпоративного спора стал арест председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, который был арестован на два месяца в связи с обвинениями клиентов его банка, руководителей предприятия «Тольяттиазот». По мнению следствия, Александр Попов является участником преступного сообщества, созданного с целью выведения денег, полученных незаконным путём, однако по факту банкир просто выполнял свою работу, обслуживал счета и операции своих клиентов. Сотрудники «Тольяттихимбанка» утверждают, что арест был инициирован в качестве меры давления на адвокатов и суд, для принятия необходимого заинтересованным лицам решения, а Александр Попов в этом случае стал заложником безвыходной ситуации. В свою очередь сам «Тольяттиазот» официально заявлял, что считает арест Попова не чем иным, как захватом заложника.

Авторы инициативы предлагают запретить дополнительное вменение статьи 210 УК РФ в случаях, когда речь идёт о преступлениях экономической направленности, в частности, «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ), «Легализация денежных средств» (ст. 174 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и некоторых других.

Сложившаяся и широко распространённая практика применения органами предварительного следствия и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в совершении этого преступления в отношении предпринимателей — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин во время «прямой линии» дал оценку правоприменительной практики соответствующей статьи в России: «На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон» — сказал глава государства.

На наш взгляд, эта инициатива действительно является актуальной и своевременной, ведь даже сейчас в РФ рассматриваются уголовные дела по экономическим преступлениям, «заложниками» которых стали лица, предприниматели, имеющие деловые контакты с подозреваемыми.

Принятие предложенных поправок в ст. 210 УК РФ поможет избежать в дальнейшем случайных или осознанных противоправных действий, манипулирования законом и его исполнением, сделать судебную систему более честной и справедливой.