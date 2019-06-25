Трамп грозит Ирану «огромной силой», вплоть до уничтожения

Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике Иран «огромной силой», вплоть до уничтожения, в случае атаки против Соединённых Штатов. Об этом Трамп написал сегодня, 25 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», — написал Трамп.

«Больше никакого Джона Керри и Обамы!» — подчеркнул Трамп, имея в виду предыдущего президента США Барака Обаму и его государственного секретаря Джона Керри, которые смогли договориться с Ираном и заключить всеобъемлющую сделку по иранскому атому. Это соглашение Трамп разорвал в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами. США и Великобритания обвинили в подрыве танкеров Иран, однако официальный Тегеран отверг все обвинения.

Военная активность США в Персидском заливе резко увеличилась, и американский беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Объединённых Арабских Эмиратов и вторгшийся в иранское воздушное пространство, был сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.