Вторник, 25 Июня 2019 года
21:18:25 МСК

Трамп грозит Ирану «огромной силой», вплоть до уничтожения

Политика

В угрозы Трампа уже мало кто верит

Трамп грозит Ирану «огромной силой», вплоть до уничтожения
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Игра мышцей

Вашингтон, 25 июня 2019, 20:37 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике Иран «огромной силой», вплоть до уничтожения, в случае атаки против Соединённых Штатов. Об этом Трамп написал сегодня, 25 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», — написал Трамп.

«Больше никакого Джона Керри и Обамы!» — подчеркнул Трамп, имея в виду предыдущего президента США Барака Обаму и его государственного секретаря Джона Керри, которые смогли договориться с Ираном и заключить всеобъемлющую сделку по иранскому атому. Это соглашение Трамп разорвал в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами. США и Великобритания обвинили в подрыве танкеров Иран, однако официальный Тегеран отверг все обвинения.

Военная активность США в Персидском заливе резко увеличилась, и американский беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Объединённых Арабских Эмиратов и вторгшийся в иранское воздушное пространство, был сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить