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В Кирове депутат бросил муляж гранаты под ноги полицейскому

Политика

После проверки МВД было возбуждено уголовное дело

Киров, 25 июня 2019, 20:34 — REGNUM  В отношении депутата Слободской городской думы Николая Дубравина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

По данным ведомства, 24 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. При выезде на место происшествия предмет не был обнаружен. Однако, когда полицейский наряда ППС докладывал об этом факте по телефону, проходящий мимо 21-летний молодой человек бросил под ноги сотруднику правоохранительных органов предмет, похожий на гранату.

Молодого человека немедленно задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Он оказался депутатом Слободской гордумы.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и мотивы поступка депутата.

В то же время Дубравин на своей странице в одной из социальных сетей объяснил, что ничего под ноги полицейским не бросал.

«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гранаты и мобильный телефон», — написал он.

Также он отметил, что проводится проверка МВД.

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