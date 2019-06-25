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Узбекистан и Туркмения рассмотрели демаркационную линию госграницы

Политика

По результатам встречи подписан протокол

Ташкент, 25 июня 2019, 20:23 — REGNUM  В Туркменабаде с 19 по 25 июня состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменией, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров стороны продолжили рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече разработан проект требований к производству аэрофотосьемочных работ на границе.

«По результатам переговоров достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на отдельных участках совместной границы, в том числе с привлечением соответствующих специалистов», — отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

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