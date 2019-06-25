Вторник, 25 Июня 2019 года
20:21:39 МСК

Минпромторг оправдался за баснословные траты Мантурова в командировках

Политика

В министерстве проблемы не видят

Москва, 25 июня 2019, 20:17 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации прокомментировало информацию организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», которая сообщила о командировочных расходах некоторых российских чиновников, в частности главы Минпромторга Дениса Мантурова. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 25 июня, пресс-служба Минпромторга.

Напомним, что «Трансперенси Интернешнл — Россия» заявила, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в 2017 году во время поездки в Мексику останавливался в президентском номере отеля в городе Мехико стоимостью 478 782 рубля в сутки. Кроме того, в 2016 году во время поездки в Китай Мантуров остановился в гостинице в Шанхае, где сутки проживания министра обходились российскому бюджету в 1 388 702 рубля.

В Минпромторге не видят никаких проблем в связи с такими крупными тратами бюджетных средств. Более того, в ведомстве заявили, что расходы по найму жилья для некоторых категорий чиновников вообще ничем не ограничены.

Также в министерстве заметили, что все расходы министерства, включая командировочные, согласовываются при составлении проекта бюджета на соответствующий год, а также проходят проверку Счетной палаты России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить