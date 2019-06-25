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Борис Джонсон обещает Великобритании «немного позитивной энергии»

Политика

«Я никогда не видел такого мрачного и унылого правительства»

Лондон, 25 июня 2019, 20:15 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа и кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон обещает «немного позитивной энергии» в случае своего избрания, 25 июня передает агентство Associated Press.

«Честно говоря, немного позитивной энергии может помочь. Я никогда не видел такого мрачного и унылого правительства», — заявил Джонсон журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода в финал выборов на пост главы британского правительства Джонсон уже обещал «светлое будущее для всех».

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Внутренняя политика Великобритании
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