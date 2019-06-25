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Парламент готовится лишить неприкосновенности экс-президента Киргизии

Политика

Генпрокуратура готова обвинить Атамбаева в причастности коррупционным преступлениям

Парламент готовится лишить неприкосновенности экс-президента Киргизии
Иллюстрация: President.kg
Алмазбек Атамбаев на праздновании Дня независимости республики. 31 августа 2017 года

Бишкек, 25 июня 2019, 20:10 — REGNUM  Генеральная прокуратура выявила преступные деяния по пяти эпизодам из шести, представленных депутатской спецкомиссией, занимающейся подготовкой обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил глава надзорного ведомства Откурбек Джамшитов, выступая на заседании парламентского комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По словам генерального прокурора, все пять эпизодов подпадают под статью «Коррупция» Уголовного кодекса.

Чиновник отметил, что речь идет о незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш, незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, эпизод с Субихи Пархати, а также коррупционные деяния при реконструкции Бишкекской ТЭЦ и при закупке угля для нее же.

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По итогам заседания комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял решение направить на рассмотрение парламента Киргизии вопрос о лишении экс-президента Атамбаева неприкосновенности и последующего возбуждения против него уголовного дела.

Также генеральный прокурор выступил с аналогичным докладом на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В результате члены парламентского комитета единогласно поддержали заключение генеральной прокуратуры и тоже одобрили отправку документа на рассмотрение парламента для последующего лишения экс-президента Атамбаева неприкосновенности и начала его уголовного преследования.

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Арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
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