Мун Чжэ Ин не будет встречаться с Синдзо Абэ в Осаке

Токио, , 19:56 — REGNUM В преддверие саммита «Группы двадцати» в Осаке сохраняется напряженность в отношениях между Японией и Южной Кореей, сообщает 25 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от анонимного источника в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, опубликованную рядом сеульских СМИ.

Сообщается, что Токио не ответил на предложение Сеула провести в дни саммита «двадцатки» встречу Мун Чжэ Ина с японским премьер-министром Синдзо Абэ, поэтому переговоры не планируются, но возможны, если о них попросит сторона Японии.

Напомним, что в конце 2018 года Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumimoto Metal заплатить компенсации жертвам принудительного труда из Южной Кореи. Официальный Токио в ответ на это заявил Сеулу протест. Возникшая тогда напряженность двусторонних отношений до сих пор не преодолена.