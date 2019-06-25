Мирзиёев: парк Победы должен отражать вклад узбекского народа в войну

Ташкент, , 19:55 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня посетил Алмазарский район Ташкента и дал указания по запланированному строительству Парка Победы, который должен быть построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники», отметил президент.

У входа в парк будет установлена Арка Победы. Общее оформление парка будет выдержано в стиле военных лет, здесь обустроят композиции с окопами и блиндажами, полевыми кухнями и другими элементами. Будут выставлены военная техника и вооружение тех лет. Также предусмотрено наличие музея, библиотеки, Wi-Fi-зоны, сцены, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

В память о нашей соотечественнице Зульфии Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей, а также четырех ее овдовевших невестках, как символ силы духа узбекской матери, в парке будет установлен мемориал «Ода стойкости».

Министерствам обороны и культуры, академиям наук и художеств, хокимияту города Ташкента поручено разработать проект концепции Парка Победы с учетом мнений историков и общественности.

«Необходимо глубоко продумать суть и содержание парка, его экспозицию. Пусть он работает не только в праздничные дни, а круглый год. Пусть молодежь, придя сюда, узнает новое, чувствует воодушевление и гордость, учится ценить нынешний мир, растет с высоким чувством патриотизма», подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы