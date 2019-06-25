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Политолог: возвращение России в ПАСЕ – первый шаг к отмене санкций

Политика

Россия показала, как надо отстаивать свои права

Политолог: возвращение России в ПАСЕ – первый шаг к отмене санкций
Вадим ДОЛГАНОВ
Парламентская ассамблея совета Европы

Москва, 25 июня 2019, 19:54 — REGNUM  Решение парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) восстановить права делегации РФ является не только победой российской дипломатии, но и сигналом того, что Запад решил прекратить конфронтацию с Россией. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Возвращение России в ПАСЕ — это очень важный шаг и победа российской дипломатии. Он показа, что, когда мы жёстко действуем и настаиваем на своих принципах мы добиваемся возвращения наших прав. Они вступили на путь отказа от санкций. Сигнал подан всем. Те, кто поумнее должны снимать с России санкции», — сказал Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян приветствовал возвращение российской делегации в Совет Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Армянская делегация приветствовала возращение российской в ПАСЕ

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Внешняя политика России
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