В Донбассе сбит украинский беспилотник, наводивший огонь артиллерии

Донецк, , 19:39 — REGNUM Подразделения ПВО Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили беспилотный летательный аппарат, при помощи которого украинские каратели корректировали артиллерийский обстрел жилых районов Донбасса, заявил 25 июня на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

При этом Эдуард Басурин уточнил, что артиллерийский обстрел жилых районов Донбасса вела 30-я бригада ВСУ.

«Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский беспилотный летательный аппарат, осуществлявший наведение артиллерии 30-й бригады по жилым районам республики», — сказал Басурин.

Кроме того, Басурин сообщил, что все факты и материалы нарушений режима прекращения огня передаются в следственные органы ДНР и представителям международных организаций, наблюдающих за ситуацией в зоне вооружённого конфликта.

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