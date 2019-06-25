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Си Цзиньпин наградил образцовых госслужащих

Политика

Глава государства пожелал большего усердия и повышения результатов в работе

Пекин, 25 июня 2019, 19:39 — REGNUM  В Пекине прошла церемония чествования образцовых государственных служащих, которые добились высоких результатов в работе и отличаются высокой дисциплиной и личной примерностью, сообщает 25 июня Синьхуа, комментируя участие в мероприятии партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина.

Глава правящей Компартии и государства призвал участников церемонии и всех госслужащих КНР к усердию и повышению результатов в работе.

Напомним, что поощрение госслужащих является частью кампании по укреплению партийной и государственной дисциплины и борьбе с коррупцией, которая резко активизировалась в 2012 году с приходом Си Цзиньпина к власти.

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Политика Китая
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