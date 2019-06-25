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Госсекретарь США Помпео внезапно посетил Афганистан

Политика

Майк Помпео встретился с Ашрафом Гани

Кабул, 25 июня 2019, 19:21 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео сделал внезапную остановку в Афганистане по пути в Нью-Дели, 25 июня передает агентство Reuters.

Визит госсекретаря в Афганистан, где он успел встретиться с президентом Ашрафом Гани, ранее не анонсировался. Помпео и Гани обсудили предстоящие выборы и переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Афганистане состоится в столице Катара уже 29 июня. Президентские выборы в Афганистане запланированы на конец сентября.

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США проигрывают Афганистан
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