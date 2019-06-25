В составе российских ВДВ будет пять дивизий

Москва, , 19:14 — REGNUM Согласно плану развития воздушно-десантных войск РФ, предусматривается воссоздать 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Такую новость сегодня, 25 июня, сообщил на форуме «Армия-2019» руководитель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов. Кстати, Шаманов в прошлом был командующим ВДВ.

По словам законодателя, пока рано говорить о конкретных сроках, т. к. они еще не определены, однако принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Три полка 104-й дивизии будут развернуты в трех городах: Оренбурге, Пензе и Ульяновске. Об этом пишет ТАСС.

104-я дивизия будет уже пятой дивизией в составе воздушно-десантных войск. На данный момент в составе ВДВ, кроме четырех дивизий, находится пять бригад, а также части обеспечения и учебные части.

По мнению экспертов, увеличение количественного состава воздушно-десантных войск укрепит обороноспособность Российской Федерации. В данном случае следует учитывать огромную территорию страны и необходимость иметь возможность быстрого сосредоточения достаточных сил и средств на угрожающем направлении. Также стоит принять во внимание высокий боевой дух и уровень подготовки подразделений ВДВ: девизы войск «Никто, кроме нас» и «В любое время, в любом месте, любые задачи» широко известны.