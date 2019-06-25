Замгенпрокурора Белоруссии рассказал о взятке замглавы Совбеза

Минск, , 19:07 — REGNUM Гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов и заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин проходят по коррупционному уголовному делу, где взяткодателями выступали граждане России. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-конференции в Минске заявил замгенпрокурора республики Алексей Стук.

Выступая на мероприятии, посвящённом Дню работников прокуратуры, Стук сообщил: «Общее количество зарегистрированных в стране преступлений по итогам пяти месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2018-го возросло на 8,8%. В основном рост произошёл за счёт регистрации преступлений, не представляющих большой общественной опасности».

«В 2018 году вскрыты масштабные криминальные схемы в системах транспорта, здравоохранения, предоставления услуг, торговли, промышленности, строительстве. В основном руководители разного уровня получали так называемые «откаты» и совершали действия в интересах коммерческих структур», — сообщил Стук.

Резонансным примером белорусского «откатинга» стало уголовное дело, по которому проходят гендиректор белорусского госмонополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедов и замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Сразу же после ареста их должности стали упоминаться в государственной прессе с приставкой «экс-».

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Стук прокомментировал это скандальное уголовное дело, по которому неоднократно высказывался Александр Лукашенко. Официальная версия — коррупция, хотя Telegram-каналы всё ещё обсуждают арест Втюрина, последовавший после его встречи со спецпредставителем президента РФ Михаилом Бабичем. Обсуждалась и внезапная отставка замминистра связи и информатизации Дмитрия Шедко, близкого к бывшему помощнику президента по идеологии Всеволоду Янчевскому, который в свою очередь обязан своим продвижением старшему сыну Александра Лукашенко — помощнику президента по нацбезопасности Виктору Лукашенко. Неформальные комментаторы активно обсуждали версию об организации госпереворота, где ключевая роль отводилась «силовикам».

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«Втюрин задержан с поличным при получении $148 тыс. за лоббирование интересов российских коммерческих структур в плане поставки оборудования для «Белтелекома». В связи с его же делом задержан и генеральный директор Сиводедов», — сказал Стук.

Втюрин признал свою вину, сообщил замгенпрокурора, отметив при этом: «Андрей Александрович сотрудничает со следствием».

Стук сообщил также о других резонансных уголовных делах. В частности, прокомментировал «дело Шаройко» — гражданина Украины Павла Шаройко, осужденного в Белоруссии за шпионаж. По словам замгенпрокурора, Шаройко обратился за помилованием, однако «окончательное решение отложено до наступления определённых условий».

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Замгенпрокурора сообщил также о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении православного священника Константина Бурыкина, фигурирующего в националистической прессе как «батюшка со свастикой». В 2017 году его осудили за незаконное хранение ржавого пистолета и нескольких разнокалиберных патронов, затем добавили обвинение в присвоении денежных средств ОО «Белорусская федерация пауэрлифтинга», где священник был зампредом.

Теперь же Следком выдвинул против священника новое обвинение, и 6 июня было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК Белоруссии («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия»). Стук не мог ответить на вопрос, как так вышло, что сначала дочь священника выступала в защиту своего отца, а теперь даёт на него, находящегося в местах лишения свободы, такие показания.

Напомним, в мае КГБ Белоруссии подтвердил факт ареста замгоссекретаря Совбеза и «Белтелекома». По официальной версии, в обоих случаях взяткодателями выступали граждане России.

Выступая 11 мая перед «президентским пулом», Лукашенко прокомментировал «дело Втюрина», настаивая на версии о взятке. По его словам, между этим делом и отзывом российского посла нет никакой связи.