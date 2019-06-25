Армянская делегация приветствовала возращение российской в ПАСЕ

Ереван, , 19:01 — REGNUM Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с главой российской делегации Петром Толстым и председателем комиссии по внешним связям Государственной думы России Леонидом Калашниковым. Об этом Рубинян написал на своей странице в Facebook.

«От имени армянской делегации в Страсбурге я приветствовал возвращенную в Ассамблею российскую делегацию и ее руководителя Петра Толстого. Я был рад вновь встретиться с председателем нашей партнерской комиссии парламента России Леонидом Калашниковым, который также является членом делегации.

Pуководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян Сообщу также, что во время вчерашнего голосования мой голос по техническим причинам был зарегистрирован «против», а не «за», в связи с чем сегодня я сделал заявление на пленарном заседании ПАСЕ и мое заявление было приложено к протоколу заседания», — написал Рубинян.

Председатель комиссии также отметил, что между армянской и российской делегациями никаких проблем не возникало.

24 июня депутаты ПАСЕ приняли решение о возвращении российской делегации к работе Ассамблеи. Решение было принято после девятичасового обсуждения. За решение проголосовали 118 депутатов, против — 62, воздержались — 10.