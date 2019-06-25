Вторник, 25 Июня 2019 года
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Армянская делегация приветствовала возращение российской в ПАСЕ

Политика

24 июня депутаты ПАСЕ приняли решение о возвращении российской делегации к работе Ассамблеи

Армянская делегация приветствовала возращение российской в ПАСЕ
Иллюстрация:  facebook.com/ruben.rubinyan
Рубен Рубинян и Пётр Толстой

Ереван, 25 июня 2019, 19:01 — REGNUM  Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с главой российской делегации Петром Толстым и председателем комиссии по внешним связям Государственной думы России Леонидом Калашниковым. Об этом Рубинян написал на своей странице в Facebook.

«От имени армянской делегации в Страсбурге я приветствовал возвращенную в Ассамблею российскую делегацию и ее руководителя Петра Толстого. Я был рад вновь встретиться с председателем нашей партнерской комиссии парламента России Леонидом Калашниковым, который также является членом делегации.
Сообщу также, что во время вчерашнего голосования мой голос по техническим причинам был зарегистрирован «против», а не «за», в связи с чем сегодня я сделал заявление на пленарном заседании ПАСЕ и мое заявление было приложено к протоколу заседания», — написал Рубинян.
Pуководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян

Председатель комиссии также отметил, что между армянской и российской делегациями никаких проблем не возникало.

24 июня депутаты ПАСЕ приняли решение о возвращении российской делегации к работе Ассамблеи. Решение было принято после девятичасового обсуждения. За решение проголосовали 118 депутатов, против — 62, воздержались — 10.

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Армяно-российские отношения
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