Китайские банки не нарушают режим санкций против КНДР — МИД Китая

Пекин, , 18:46 — REGNUM Китайская Народная Республика в полной мере соблюдает режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и требует этого от своих финансовых учреждений. Об этом сегодня, 25 июня, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя информацию ряда СМИ о том, один из крупнейших китайских банков якобы нарушает режим санкций против Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центральная американская газета The Washington Post написала, что один из крупнейших китайских банков якобы нарушает режим санкций против КНДР и из-за этого он может потерять доступ к американскому рынку.

В материалы газеты сказано, что американский суд выявил подобные нарушения у трёх китайских банков, при этом один из этих банков якобы нарушил закон США о противодействии терроризму. При этом не уточняется, о каких банках собственно идёт речь.

По словам Гэн Шуана, правительство Китая в полной мере выполняет все резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Официальный Пекин требует от китайских финансовых учреждений, компаний и индивидуальных лиц выполнения данных резолюций. Кроме того, китайские власти требуют, чтобы китайские финансовые учреждения за границей строго соблюдали местные законодательные и нормативные акты.

При этом представитель китайского МИД подчеркнул, что его страна выступает категорически против экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских компаний.

Стоит отметить, что представленные в газете The Washington Post материалы явно указывают на расследование 2017 года, когда министерство юстиции США выявило сотрудничество Bank of Communications, China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) с компанией из Гонконга, которую, в свою очередь, власти США обвиняют в отмывании более $100 млн для северокорейской Foreign Trade Bank. Этот северокорейский банк находится под санкциями.

Из этих трех банков — SPDB — самый крупный. Он является девятым по величине активов банком Китая. Его активы на данный момент оцениваются в $900 млрд, что вполне сопоставимо с американским Goldman Sachs. Именно SPDB грозят санкции со стороны США и потеря американского рынка.

Известно, что у SPDB нет отделений в США, но у банка есть американские счета для проведения транзакций в долларах. Эти счета могут быть закрыты и банк лишится возможности проводить операции в долларах США.