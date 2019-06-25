Кто не оценил Евкурова, тот пошёл на сговор со своей совестью — Абдулатипов

Махачкала, , 18:58 — REGNUM Решение Юнус-Бека Евкурова сложить с себя полномочия главы Ингушетии является искренним и мужественным. Его отставка станет потерей как для республики, так и для всей страны. Об этом 25 июня у себя в Instagram написал бывший глава Дагестана, постпред России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«Ты всегда был силён своими искренними и мужественными поступками. Но ты герой не отдельных дел, а всей своей героической жизни. Тебя знают в войсках как настоящего офицера — это я повторяю слова твоих однополчан. Ты настоящий горец, которым гордится не только ингушский народ, но и весь Кавказ, вся Россия. Кто тебя не оценил и не понял, тот пошёл на сговор со своей совестью, это их трагедия. Но лишаться таких людей как ты — это трагедия власти и республики», — написал Абдулатипов.

Постпред при ОИС подчеркнул, что Юнус-Бек Евкуров всегда служил своей республике, своей родине искренне и честно. За годы его работы у руля Ингушетии, считает бывший руководитель Дагестана, было достигнуто больше, чем за многие десятилетия до этого.

«Я благодарен судьбе за нашу братскую дружбу и за совестную работу на свой народ, на наше общее Отечество. <…> Продолжаем работать на Дагестан, Ингушетию, на Россию. Доброго тебе здоровья, счастья и благополучия твоей родной Ингушетии, твоему роду, народу», — заключил экс-глава Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM , накануне, 24 июня, Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям Ингушетии с заявлением о своём намерении досрочно уйти в отставку. Своё решение политик объяснил тем, что в последнее время ингушский народ разобщен. Ответственность за это, по его словам, лежит на власти, которую он представляет.