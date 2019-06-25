«Европа капитулировала перед Россией ради денег» — депутат Рады

Киев, 25 июня 2019, 17:53 — REGNUM В Парламентской ассамблее Совета Европы произошел «Страсбургский заговор». Об этом 25 июня написал на своей странице в Фейсбуке член украинской делегации в ПАСЕ, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, комментируя принятие резолюции ПАСЕ, которая позволяет вернуть Россию в ассоциацию.
По его словам, Европа капитулировала перед Россией ради денег.
Он призвал Киев усиливать военное сотрудничество с США, чтобы восстановить контроль над восточными областями Украины.
«Надо работать над усилением нашей армии и развитием экономики, добиваться заключения двустороннего военного соглашения с США, чтобы восстановить контроль над нашими территориями. Борьба продолжается!», — заверил Ляшко.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Так, резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.