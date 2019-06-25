«Европа капитулировала перед Россией ради денег» — депутат Рады

Киев, , 17:53 — REGNUM В Парламентской ассамблее Совета Европы произошел «Страсбургский заговор». Об этом 25 июня написал на своей странице в Фейсбуке член украинской делегации в ПАСЕ, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, комментируя принятие резолюции ПАСЕ, которая позволяет вернуть Россию в ассоциацию.

«Вчерашние события в Парламентской ассамблее Совета Европы войдут в новейшую европейскую историю как Страсбургский заговор по аналогии с позорным Мюнхенским сговором. Европейцы изменили не только Украине, но и самим себе — принципы и основы, на которых создавался Совет Европы», — отметил Ляшко.

По его словам, Европа капитулировала перед Россией ради денег.

«Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это Пиррова победа. Ведь на самом деле — это поражение европейской демократии, унижение и капитуляция перед агрессором ради денег. Сейчас Украине нечего делать в ПАСЕ. Но я верю, что мы вернемся сюда после нашей победы», — добавил Ляшко.

Он призвал Киев усиливать военное сотрудничество с США, чтобы восстановить контроль над восточными областями Украины.

«Надо работать над усилением нашей армии и развитием экономики, добиваться заключения двустороннего военного соглашения с США, чтобы восстановить контроль над нашими территориями. Борьба продолжается!», — заверил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Так, резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.