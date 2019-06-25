В ПАСЕ РФ постоянно будет в меньшинстве – Карен Шахназаров

Москва, , 18:00 — REGNUM В ПАСЕ Россия окажется в позиции постоянно оправдывающегося, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я думаю, что не надо обольщаться, — сказал Шахназаров. — Я всегда с сомнением смотрел на наше участие в ПАСЕ. Совет Европы был основан, когда не было ещё ЕС. Это были суверенные государства, и голоса всех имели за собой какую-то суверенность. Сейчас же Россия постоянно будет в меньшинстве… в позиции оправдывающегося. Да ещё и деньги за это платить! А то, что делает делегация Украины, выглядит очень провинциально. Украинская политика была и в советское время провинциальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что Украина будет добиваться санкций против делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Наша задача состоит в наложении на российскую делегацию санкций», — сказал украинский парламентарий.

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