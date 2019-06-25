Вторник, 25 Июня 2019 года
17:29:36 МСК

Пресс-служба армии ЛНР: Украинские силовики бросают позиции

Политика

Каратели недовольны недостаточным уровнем окопного «комфорта»

Луганск, 25 июня 2019, 17:29 — REGNUM  Украинские силовики бросили занимаемые ими позиции на линии соприкосновения с боевыми подразделениями Луганской Народной республики, сообщает 25 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что участники карательной операции ушли с позиций в районе населенного пункта Новоалександровка. По данным Народной милиции ЛНР, это вызвано некомплектом украинских подразделений и «неудовлетворённостью бытовыми условиями».

По словам представителя пресс-службы НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинское командование требует объяснений от начальствующего состава бригады, личный состав которой бросил позиции.

Наряду с этим украинские силовики дополнительно разместили возле линии соприкосновения четыре боевых машины пехоты БМП-1 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить