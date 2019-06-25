Пресс-служба армии ЛНР: Украинские силовики бросают позиции

Луганск, , 17:29 — REGNUM Украинские силовики бросили занимаемые ими позиции на линии соприкосновения с боевыми подразделениями Луганской Народной республики, сообщает 25 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что участники карательной операции ушли с позиций в районе населенного пункта Новоалександровка. По данным Народной милиции ЛНР, это вызвано некомплектом украинских подразделений и «неудовлетворённостью бытовыми условиями».

По словам представителя пресс-службы НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинское командование требует объяснений от начальствующего состава бригады, личный состав которой бросил позиции.

Наряду с этим украинские силовики дополнительно разместили возле линии соприкосновения четыре боевых машины пехоты БМП-1 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

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