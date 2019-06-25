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Глава Карачаево-Черкессии назначил члена Совета Федерации вместо Арашукова

Политика

Им стал уже имевший опыт работы в парламенте Крым Казаноков

Черкесск, 25 июня 2019, 17:27 — REGNUM  Новым сенатором от Карачаево-Черкесии вместо находящегося под следствием Рауфа Арашукова будет Крым Казаноков. Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов, сообщив о нем в Instagram.

Темрезов выразил уверенность, что новый сенатор будет «ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики».

Напомним, работа в Совете Федерации для Крыма Казанокова не в новинку. Он уже представлял республику в верхней палате российского парламента. На посту сенатора он был предшественником Рауфа Арашукова.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан во время заседания парламента 30 января 2019 года. Его обвиняют в причастности к двум убийствам и участии в преступном сообществе, которое занималось хищениями газа у ПАО «Газпром». Общая сумма ущерба, нанесенного компании, составила более 30 млрд рублей.

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Совет Федерации РФ
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