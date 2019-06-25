Глава МИД Украины объяснил, почему выхода страны из ПАСЕ не будет

Киев, , 17:17 — REGNUM Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов на Украине, так что вины новой киевской власти в таком повороте событий нет.

С таким заявлением сегодня, 25 июня, выступил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат утверждает, что такое решение ПАСЕ назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации на Украине.

«Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема», — заявил Климкин.

Министр назвал «логичным шагом» то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении приостановить работу, однако дал понять, что полностью бойкотировать Ассамблею Киев не будет — «чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям».

ИА REGNUM напоминает, что ранее МИД Украины в официальном заявлении отметил, что принятая ПАСЕ резолюция по РФ является «недопустимой уступкой» России, которая, по мнению украинского ведомства, грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.

Также сегодня стало известно, что министерство иностранных дел Украины отзывает посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.