Украина отзывает своего посла в Совете Европы после решения по России

Киев, , 17:02 — REGNUM Все ещё действующий министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев отзывает своего посла при Совете Европы после принятой там резолюции, которая даёт возможность российской делегации вернуться в состав организации. Соответствующее сообщение Климкин опубликовал сегодня, 25 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — пишет Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Парламентская ассамблея Совета Европы решила пригласить на свою июньскую сессию делегацию Российской Федерации. При этом любая другая делегация ПАСЕ может оспорить полномочия Москвы.

За эту резолюцию проголосовали 118 парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. В начале сессии ПАСЕ делегация Грузии сразу же оспорила полномочия российской делегации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

Согласно действующим правилам ПАСЕ, делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе организации, однако не может голосовать по своему вопросу.