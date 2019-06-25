Экс-президент Армении Кочарян вновь будет арестован (подробности)

Ереван, , 16:46 — REGNUM Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян на заседании 25 июня принял решение удовлетворить жалобы генпрокуратуры Армении и отменил решение суда общей юрисдикции Еревана об изменении меры пресечения второго президента Армении Роберта Кочаряна (освобождение из-под ареста под личные гарантии с уплатой залога).

Генпрокуратура Армении оспаривала два решения суда общей юрисдикции — об освобождении из-под стражи Кочаряна под личное поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха (от 18 мая), и на решение суда обратиться в Конституционный суд для приостановления судебного производства (от 20 мая) по данному делу.

«Апелляционный суд решил удовлетворить предъявленную прокурором Петросяном, потерпевшим Авакяном и представителем потерпевшей стороны Сафарян апелляционную жалобу и кассировать решение суда первой инстанции Еревана об изменении меры пресечения, отменить личные гарантии в отношении обвиняемого Роберта Кочаряна, применить арест в качестве меры пресечения», — заявил Даниелян, дав распоряжение соответствующим подразделениям полиции Армении арестовать Кочаряна.

Кроме того, по словам судьи, выплаченный залог за изменение меры пресечения Кочаряна должен быть возвращен уплатившим сумму президенту Нагорного Карабаха Бако Саакяну и бывшему президенту Карабаха Аркадию Гукасяну.

Как отметил Даниелян, решение Апелляционного суда может быть обжаловано в Кассационном суде Армении в течение 15-и дней.

Адвокаты второго президента, как и сам Кочарян не явились на оглашение решения, в специальном заявлении отметив, что суд на предыдущем заседании 20 июня пренебрег правом защиты выступить с речью, что является нарушением права обвиняемого.

Кочаряну и остальным фигурантам «дела 1 марта»: Сейрану Оганяну (в 2008 г. начальник Генштаба ВС Армении), Юрию Хачатурову (тогда — замминистра обороны, начальника Ереванского гарнизона) и Армену Геворкяну (тогда — главы аппарата президента Армении) предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1−2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и по официальным данным проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1−2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

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