Зарплата Зеленского за первый месяц работы президентом составила менее $500

Киев, , 16:43 — REGNUM Первая заработная плата нового президента Украины Владимира Зеленского с момента его вступления в должность главы государства составила 12 797 гривен, это примерно $485 по текущему курсу. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает издание «Фактор» со ссылкой на ответ администрации президента Украины на соответствующий запрос.

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — сказано в ответе администрации президента на соответствующий запрос издания.

Кроме того, в администрации уточнили, что из оклада президента удержано 2,4 тыс. гривен (около $94) в качестве обязательных сборов и налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский выиграл президентские выборы на Украине во втором туре с огромным перевесом, обойдя действующего президента Петра Порошенко. 20 мая состоялась церемония инаугурации Зеленского и он вступил в должность главы государства.