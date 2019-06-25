Евкуров сделал то, чего не хватает смелости сделать многим другим — эксперт

Москва, , 16:34 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — образец человека чести и верности своим принципам, который, действуя прямо, между тем умеет идти на компромиссы. Его решение уйти с поста главы республики достойно уважения и может послужить примером для чиновников всех рангов. Такое мнение ИА REGNUM высказал Асламбек Паскачев, член Общественной палаты РФ, председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа».

«Я считаю, что Юнус-Бек совершил мощный поступок. Дело в том, что когда люди занимают такие должности высокого ранга, они со временем так входят в роль, что им самим трудно уйти. Поэтому его поступок достоин примера. Он сделал это как офицер. И то, что он в конце сказал: «Честь имею» — как раз то, чего многим не хватает руководителями на госслужбе и даже в армии. Им не хватает с честью и с достоинством уйти, но здесь не тот случай», — заявил Паскачев.

По его словам, Евкуров много сделал в той непростой ситуации, которая была в Ингушетии в момент его прихода.

«Для республики он сделал, на мой взгляд, многое. Он сделал больше, чем многие другие главы регионов, губернаторы и другие руководящие должности. Это касается и экономики, сельского хозяйства, социальной сферы. Он пытался решать вопросы прямо. И при этом для других он будет примером. Он всегда призвал к спокойствию, призывал вести себя достойно — и сторонников и тех, кто был против него», — отметил эксперт.

Напомним, сам Евкуров одной причин решения об отставке считает непростую ситуацию, которая складывается в ингушском обществе, назвав ее разобщенностью. Паскачев, комментируя эти слова Евкурова, подтвердил, что складывались сложные отношения между главой Ингушетии и представителями муфтията.

«Да, в Ингушетии существовала проблема разногласия между руководством республики и Духовным управлением мусульман, которая в последнее время обострилась. Евкуров тогда пытался всячески выправить эту ситуацию. Он с первого дня собирал сторонников разных течений ислама, советовался с ними, пытался наладить отношения. Но, к сожалению, так бывает, что религиозные авторитеты иногда поддерживают тех, кто заказывает определённые события, а этого нельзя допускать», — считает политик.

Отметив, что поскольку религия в Российской Федерации отделена от государства, Паскачев подчеркнул, что если власти республики поддерживали религиозных деятелей, то те не должны были вмешиваться в управление государством и диктовать руководителям свое мнение.

«Они должны советовать, но не провоцировать на митинги и протесты и сталкивать людей друг с другом, как это мы видели в республике с местным муфтием», — считает политик.

Паскачев рассказал, что когда-то после страшного покушения на Юнус-Бека Евкурова он заметил при встрече, что раз тот остался в живых, то должен теперь благодарить Всевышнего всей своей жизнью и делами.

«После того ужасного покушения — а это один случай на миллион, что он тогда в живых остался — мы с ним встретились, и я ему тогда сказал: Всевышний, наверное, тебя оставил для добрых дел. Это просто невероятно, что после такого покушения ты выжил, и это воля Всевышнего. Он тогда мне сказал, что понимает, и сказал, что даёт слово, что будет стремиться к этой цели», — подытожил председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа».

Напомним, вчера, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о своем решении подать прошение президенту РФ Владимиру Путину об отставке. Он объявил об этом в обращении к жителям Ингушетии. Одной из причин он назвал разобщенность в обществе.