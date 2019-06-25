70% жителей Украины: Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией

Киев, , 16:25 — REGNUM Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради урегулирования конфликта в Донбассе.

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг» обнародованы сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняют социологи, 40,4% украинцев считают, что президент страны «безусловно» должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради установления мира, 30% считают, что скорее должен пойти на такие переговоры.

Кроме того, 10,4% опрошенных категорически против такого решения, 8,3% — скорее против, а еще 10,9% — затруднились ответить.

Также опрос показал, что 54,8% респондентов считают или склонны считать, что президент Украины должен пойти на прямой диалог с руководителями ДНР и ЛНР, а 60,7% украинцев считают или скорее склоняются к мнению, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения «оккупированных территорий».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что при возможной встрече с Путиным в первую очередь он поднимет вопрос «оккупированных территорий».

31 мая в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не исключают возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возможно, и в телефонном формате.

В ходе предвыборной компании Зеленский не раз говорил, что готов к прямым переговорам с Россией, но после инаугурации эта тема больше не поднималась.