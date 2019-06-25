Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня. Речь не идет о либерализации законодательства, указали в нижней палате парламента.

Запрет на использование нацистской атрибутики и символики не будет распространяться на случаи использования нацистской символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы при соблюдении ряда условий.

Так, среди условий — осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания любой нацистской идеологии.

Таким образом, выставки и музеи военной техники, где представлены боевые машины фашистов, не оказываются вне закона.

«Нынешнее законодательство серьезно сдерживает развитие военной науки и плодит большое количество мифов», — заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Ко второму чтению предлагается доработать законопроект и распространить нормы на произведения литературы и искусства, распространяемые в интернете и на компьютерные игры.

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