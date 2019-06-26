Москва, , 03:17 — REGNUM

События в пензенской Чемодановке, где произошла массовая драка, ставят много вопросов, ответ на которые должен быть получен российским обществом. И главнейший из этих ответов должен высветить истинное положение дел в сфере «дружбы народов» в современной России, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

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Хотя причина данного конфликта описывается предельно конкретно, очевидно, что напряжение, разрядившееся столь бурно, копилось достаточно долго. Ужиться рядом с другими не получилось. Иначе бы мерзкий поступок одного представителя тех же цыган не перекинулся бы на всех, как это было уже в других местах, например в Уразово Белгородской области почти год назад.

В СССР пытались понять специфику кочевых культур. Разрабатывали определенные меры для предотвращения конфликтов или создания ненормальных государств в государстве на почве национальных обособленностей. А учитывая тот факт, что в современной России все множатся факты именно «точечных межнациональных неурядиц», следует отнестись к этому со всей серьезностью.

Читайте статью Платона Беседина «Цыганские таборы приходят и уходят в небо. Чемоданы забирают с собой».