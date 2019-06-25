На Украине сняли ролик, в котором «Зеленский» обыгрывает «Путина»

Киев, , 15:42 — REGNUM На Украине появился предвыборный ролик, в котором глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко помогает человеку, похожему на президента Украины Владимира Зеленского, обыграть в шахматы человека, похожего на президента России Владимира Путина. Ролик опубликовал Гриценко 25 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

По сюжету ролика, неуверенный в себе «Зеленский» практически проигрывает партию, когда в решающий момент из-за спин зрителей появляется Гриценко и спасает ситуацию, вызывая тем самым гнев «Путина».

Напомним, образ президента России использовал во время избирательной кампании бывший президент Украины Пётр Порошенко. Перед вторым туром президентских выборов во многих городах Украины появились плакаты, на которых друг напротив друга были изображены Порошенко и Путин. Ниже находился лозунг: «Решающий выбор».

После того как в обществе поднялась волна возмущения, плакаты быстро убрали, оставив на них одного Порошенко.

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