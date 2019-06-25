Поручительство Карабаха не помогло: Роберт Кочарян снова арестован

Ереван, , 15:27 — REGNUM Апелляционный суд Еревана постановил сегодня, 25 июня, вновь арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, передает «АРМЕНПРЕСС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 18 мая принял решение освободить Кочаряна из-под стражи под поручительство. 16 мая нынешний и бывший руководители Нагорного Карабаха, президент Бако Саакян и глава парламента Аркадий Гукасян, лично явились в суд, чтобы представить поручительство для изменения меры пресечения в отношении экс-лидера Армении.

Обвинение подало жалобу в вышестоящий суд с требованием отменить это решение. В итоге суд признал недействительными личные гарантии Саакяна и Гукасяна, которые поручились за Кочаряна.

По уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в узурпации власти по предварительному сговору с другими лицами. По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.