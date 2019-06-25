Украинская делегация попыталась «похитить» ПАСЕ – Сергей Кисляк

Москва, , 15:21 — REGNUM Украинской делегации в ПАСЕ была мало интересна работа самой Парламентской ассамблеи, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Об этом он рассказал 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В ПАСЕ за последнее время было немало попыток подмять эту организацию под собственную повестку дня, — сказал Кисляк. — Она во многом антироссийская. То, что сегодня происходило, у меня не вызвало удивления, потому что вся линия украинской дипломатии нацелена на то, чтобы навязать собственную повестку дня. Антироссийскую. И им, по сути, работа самой организации мало интересна. Они пытаются, если хотите, похитить организацию. То, что они делают, — это продолжение всего того, что они уже делали. Но их мало интересует, что Совет Европы может принести европейским странам. Это площадка для диалога по проблемам, по которым у нас, может быть, расходятся точки зрения. Весь смысл этой организации в том, чтобы иметь площадку для цивилизованного диалога».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко предлагает Киеву отозвать приглашение ассамблее направить наблюдательную миссию на досрочные выборы в парламент, которые должны состояться 21 июля. Украинский политик, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, отметила, что теперь организация, «которая сама встала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии».

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