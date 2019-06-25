Украинская делегация попыталась «похитить» ПАСЕ – Сергей Кисляк

Москва, 25 июня 2019, 15:21 — REGNUM Украинской делегации в ПАСЕ была мало интересна работа самой Парламентской ассамблеи, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Об этом он рассказал 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко предлагает Киеву отозвать приглашение ассамблее направить наблюдательную миссию на досрочные выборы в парламент, которые должны состояться 21 июля. Украинский политик, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, отметила, что теперь организация, «которая сама встала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии».
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