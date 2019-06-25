Песков рассказал о реакции Кремля на решение об отставке Евкурова

Москва, , 15:16 — REGNUM Принятое главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым решение об отставке не стало неожиданностью в Кремле. Оно будет рассмотрено президентом Владимиром Путиным, заявил 25 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, стало ли заявление Евкурова об отставке сюрпризом для Кремля.

По словам Пескова, прошение об отставке будет рассмотрено своевременно и глава государства объявит о своем решении.

Напомним, 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением перед жителями республики, в котором объявил о намерении покинуть пост руководителя субъекта. По его словам, несмотря на то, что до окончания его третьего срока в должности главы Ингушетии остается еще четыре года, он счел необходимым попросить об оставке.