Страны АСЕАН могут вместе выступить принимающей стороной на ЧМ-2034 — СМИ

Бангкок, , 15:24 — REGNUM Малайзия приветствует план стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно выступить принимающей стороной на чемпионате мира по футболу в 2034 году, сообщает Antaranews.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммед заявил, что страны АСЕАН обсудили эту идею на встрече высокого уровня в Бангкоке (Таиланд).

«Мы считаем, что, если подать индивидуальную заявку на проведение чемпионата, у нас не будет возможности его провести. Но, может быть, мы сможем провести чемпионат мира вместе», — отметил Махатхир Мохамад.

Ранее председатель АСЕАН Прают Чан-О-Ча заявил, что все страны-члены АСЕАН согласились выдвинуть совместную кандидатуру на проведение чемпиона мира по футболу.

«Я приглашаю все государства АСЕАН поддержать свои соответствующие футбольные федерации, чтобы вместе осуществить эту мечту», — призвал премьер-министр Таиланда и председатель АСЕАН Прают Чан-О-Ча.

Помимо Малайзии, интерес к проведению чемпионата мира по футболу выразили Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, в которую входит десять стран региона (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Таиланд стал председателем в АСЕАН на 2019 год.

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