Глава МИД ФРГ: мы будем напоминать России о ее обязанностях в ПАСЕ

Берлин, , 15:17 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал официальное заявление о возобновлении членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ 25 июня, он признался, что рад достижению компромисса.

«Россия входит в Совет Европы — со всеми правами и обязанностями. Я рад, что ПАСЕ проложила путь к компромиссу в вопросе членства России, — заявил Маас. — Это также хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность обращаться в Европейский суд по правам человека».

Он добавил, что теперь важно разработать механизм, при помощи которого можно будет наказывать государства, отклоняющиеся от исполнения своих обязанностей. Новые правила, по его мнению, должны сплотить Совет Европы.

«Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов. И это подразумевает, что Россия должна придерживаться стандартов, принятых ею в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании в Страсбурге члены ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в ассамблею.

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