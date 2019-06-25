«Запрет на уран»: Киргизии придется выплатить до $4 млрд компенсаций

Бишкек, , 15:05 — REGNUM Из-за введения моратория на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии придется выплатить 17 горнодобывающим компаниям в качестве компенсаций от $1,5 млрд до $4 млрд (от 94,3 млрд до 251,6 млрд рублей). Об этом заявил исполнительный директор союза предпринимателей Эрлан Ерешеев на заседании профильного парламентского комитета.

По его словам, поспешно принятый под предлогом защиты экологии соответствующий законопроект в итоге может привести к уничтожению целой отрасли экономики. Тем более, отмечает Ерешеев, что существование такой угрозы не было обосновано и доказано.

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В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, обратился к депутатам с просьбой разрешить переработку урана на Кара-Балтинском горнорудному комбинате, а также отменить запрет на разработку ториевых месторождений.

«Кара-Балтинский комбинат профилирован на переработку урана. Они сейчас привозят уран из Казахстана. Мы предлагаем разрешить комбинату переработку», — уточнил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о введении временного запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки урана. Сделано это было по требованию парламента республики.

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