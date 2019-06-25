Отравленные зёрна, «посеянные» Бурджанадзе, дали всходы

Москва, , 15:02 — REGNUM Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе говорит многие верные вещи, тем более что сама в своё время активно проявляла такую «недальновидность». Это сейчас она звучит рассудительно, а я хорошо помню её антироссийский настрой 2001—2007 годов. Разве не она вместе с Саакашвили свергала Эдуарда Шеварднадзе? Не она поддерживала Саакашвили на пост президента в 2004 году, отметил 25 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова Бурджанадзе о виновных в порче отношений России и Грузии.

Как сообщалось, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в финансовых потерях Грузии из-за ухода туристов из России виноваты власти республики и силы, подконтрольные Михаилу Саакашвили.

«С какими только обвинениями в адрес России ни выступала она, будучи в те годы председателем парламента Грузии и исполняя обязанности президента! Вот посеянные в том числе и ею отравленные зерна и дали всходы, которые привели и к войне 2008 года, и к нынешней новой волне враждебности к России. Кто-то скажет, что она выступала в те годы более сдержанно, чем некоторые другие грузинские политики. Это — с кем сравнивать. Из солидных политиков была среди наиболее антироссийских.

Сегодня Бурджанадзе критически говорит и о роли американских спецслужб, и об «активности» Саакашвили, раздувающего «антироссийскую истерию». Саакашвили, конечно, мерзавец. А те футболисты, в том числе граждане России, что вышли в Грузии на поле в футболках с враждебными России лозунгами? А молодые мужчины и женщины, сующие в многочисленные телекамеры плакаты с грязными злобными ругательствами в адрес нашей страны?

Это мы их «перевоспитывать» должны? Или нам всё-таки лучше отгородиться от этого серпентария, чтобы они там внутри сами разобрались? Пусть скажут спасибо, что в России ещё нормальные грузины могут спокойно жить. Да и ненормальных, если тихо себя ведут и в наши дела не суются, мы не трогаем.

Интересно, что такое, по Бурджанадзе, «удовлетворительный уровень» российско-грузинских отношений? Это когда они перестанут нас оскорблять, словесно и физически, но будут продолжать требовать признать, что их желание устроить в августе 2008 года кровавую баню в Южной Осетии было правомерным и мы зря вмешались? Пусть всё-таки пояснит», — высказал свою точку зрения эксперт.

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