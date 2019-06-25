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Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США

Политика

Окончательное решение примет министр юстиции Австрии

Вена, 25 июня 2019, 15:00 — REGNUM  Верховный суд Австрии сегодня, 25 июня, одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

Окончательное решение об экстрадиции гражданина Украины должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц для получения контракта на поставку титана компании Boeing. В США Фирташу грозит до 50 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинского олигарха Фирташа могут экстрадировать в США

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