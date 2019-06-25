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Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Политика

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов

Киев, 25 июня 2019, 14:45 — REGNUM  49,5% жителей Украины в настоящий момент готовы поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей — ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг», которые были представлены сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что 29,1% опрошенных ответили, что скорее поддержали бы автономию Донбасса и еще 20,4% заявили, что точно поддержали бы автономию.

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Еще 19,8% затруднились ответить на этот вопрос

Организаторы исследования отмечают, что в период с 13 по 21 июня было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет +/ — 1,8%.

ИА REGNUM отмечает, что в аналогичном опросе, проводившемся в мае, 48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины, против выступило 33,5%. Т.е. число сторонников автономии Донбасса растет, а число противников падает.

До второго тура выборов спикер штаба на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков критически оценил план автономии для Донбасса.

«В таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть. Мы фактически получим то же, что и сегодня, возможно, с меньшим количеством огня», — заявил он в интервью «BBC News Украина».

После инаугурации президент Зеленский еще не комментировал идею об автономии неподконтрольных территорий.

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Война в Донбассе
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