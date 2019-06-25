Может сорваться: о встрече Путина и Трампа на G20

Москва, , 14:33 — REGNUM Что бы там ни подтверждала американская сторона, встреча с президентов России Владимиром Путиным может сорваться. Такое наблюдалось и не раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По факту Путину с Трампом договариваться не о чем. Ни по Ирану, ни по Украине, ни по Сирии, ни по Венесуэле Трамп не может ничего значимого России предложить. Да и Россия не может ни по одному из этих пунктов уступить Трампу, не потеряв лица.

«Просто Трамп многократно заявлял о своём желании поладить с Россией, и ему нужно хоть какую-то активность на этом направлении продемонстрировать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии.

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