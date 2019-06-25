Ситуация с ПАСЕ — закономерный результат украинской политики — эксперт

Киев, , 14:32 — REGNUM «Европа вернула Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), поскольку Киев из-за отсутствия средств не смог выкупить долю Кремля в рамках замещения финансирования деятельности ассамблеи». Об этом 25 июня написал на своей странице в Фейсбук политолог Юрий Романенко.

«Ситуация вокруг ПАСЕ закономерный и справедливый результат украинской политики. Не нашей делегации, которая сделала все возможное и невозможное, а именно политики на высшем уровне. В основе политики всегда лежат материальные интересы. Они могут быть закамуфлированы какой-то идеологией, религией, но в глубине находятся именно они. Украина за 5 лет не предложила ни одного рационального плана по выходу из ситуации на Донбассе и в Крыму. Украина не совершила скачок в государственном развитии. Наша экономика по-прежнему стагнирует и в 10 раз меньше российской. Потому Украина не может выкупить долю финансирования России в ПАСЕ, а это основной мотив почему Европа хочет вернуть РФ», — отметил Романенко.

По его словам, при президенте Петре Порошенко Украина генерировала только проблемы, а не деньги.

«Поэтому деньги, в конечном итоге, побеждают. Это скрижалями должно быть написано на каждом украинском домохозяйстве, кабмине, парламенте и АП. Если страна не генерирует свои деньги, а проблемы, то, в конечном итоге, ее судьбу решат чужие деньги. Ты есть то, что ты можешь оплатить. Это же касается государства. Деньги появляются не из-за мелодичного гениального языка, развешанных портретов грустных деятелей УНР и не наличия сакральной бумажки Томоса», — добавил Романенко.

Он призвал Киев действовать также рационально как это делает Европа.

«…но Европа стала Европой именно потому, что слишком хорошо держится за свои интересы и беспощадно их защищала на протяжении тысячелетий. И если мы хотим быть в такой же позиции, как Европа, то мы должны и говорить на языке интересов, и реально действовать исходя из них», — пишет Романенко.

Политолог призвал Киев сделать ставку в защите национальных интересов на граждан Украины.

«Сейчас раздаются крики, что Украина должна выйти из этой никчемной организации, но проблема в том, что голос Украины и так слаб, чтобы идти на это. Украина вообще должна свыкнуться с мыслью, что истерики без реальной силы за спиной никого не впечатляют. Этот холодный душ должен был бы научить нас, что лучшая форма политики защиты национальных интересов — это ставка на самого себя. На свою экономику, армию, флот, науку. Никто и никогда не будет защищать Украину сильнее, чем собственные граждане, понимающие свой мотив в этом государстве. Интерес всегда конкретен. И государство обретает мощь, когда гражданин осознаёт, что государство ему — мать, а не мачеха. Тогда он будет за него зубами грызть. Немец, француз, итальянец никогда не будут грызть землю за Украину. Потому что у них своя земля, за которую они пролили миллиарды тонн крови. И мы прольём ещё свои миллиарды тонн, если не поймём эти простые, но вечные истины. Это и есть суть нашей ситуации», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Так, резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.