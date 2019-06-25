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Ответный удар: Киев отзовет приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду

Политика

По крайней мере, на этом настаивает часть украинской делегации в Ассамблее

Киев, 25 июня 2019, 14:31 — REGNUM  Вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко предлагает Киеву отозвать приглашение Ассамблее направить наблюдательную миссию на досрочные выборы в парламент, которые должны состояться 21 июля.

Об этом Геращенко заявила в комментарии прессе сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский политик, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, отметила, что теперь организация, «которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии».

Она потребовала от президента Зеленского немедленно «как-то выразил свою позицию» по поводу того, что теперь Киев делает с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах, учитывая, что там могут быть и представители России.

«Они (представители России) теперь имеют право участвовать в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы», — подчеркнула Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 24 июня ЦИК Украины зарегистрировала 252 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Ранее было заявлено, что правительство Российский Федерации решило не отправлять наблюдателей на парламентские выборы на Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

На всех выборах после государственного переворота зимой 2014 года Киев законодательно запрещал присутствие наблюдателей из России.

Также напомним, что в качестве ответной меры Украина может остановить свое участие в ПАСЕ — соответствующее решение должны принять президент страны и Верховная рада.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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