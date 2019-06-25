Россия выйдет из ПАСЕ, если её права будут ограничены — Слуцкий

Москва, , 14:34 — REGNUM Работа в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) российской делегацией будет прекращена в случае ограничения её прав. Об этом 25 июня заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что в четыре-пять часов по Страсбургу уже будет результат по данному вопросу. На это время назначены выборы генсека Совета Европы.

«Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в случае возвращения России в ассамблею делегация станет активно принимать участие в ее работе. Делегация будет вносить предложения по докладам, которые на самом деле важны для сегодняшней Европы.

«Мы будем активно работать в комиссиях ПАСЕ, мы будем взаимодействовать с коллегами», — сообщил Слуцкий.

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