В МИД РФ подтвердили подготовку заседания Совета Россия — НАТО

Вена, , 14:30 — REGNUM Российская сторона действительно готовится к заседанию Совета Россия-НАТО, центральной темой которого будет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Конкретной даты и деталей встречи пока нет, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин 25 июня в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

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Он отметил, что на последнем заседании Совета в январе попытка представителей России разъяснить свою позицию была довольно единодушно отвергнута странами — участниками альянса. Теперь российская делегация намерена всё же разъяснить ситуацию, показать, кто именно нарушает договор, и попробовать найти решение.

«Есть определенные предложения по датам у НАТО, они ориентируются на свой график, а мы смотрим, насколько это будет полезно», — пояснил Келин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года власти США объявили о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Российская сторона отвергла обвинение и приостановила участие в соглашении.

Постоянный представитель США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон заявила 25 июня, что Североатлантический альянс направил России предложение о проведении заседания Совета Россия — НАТО в ближайшее время.

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