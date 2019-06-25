РФ не признает резолюции, принятые ПАСЕ в её отсутствие – Петр Толстой

Москва, , 14:20 — REGNUM Возвращение РФ в ПАСЕ — это победа российской дипломатии, считает вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я считаю, что тот факт, что сегодня российская делегация возвращается в парламентскую ассамблею Совета Европы, это первый шаг в разрыве той санкционной цепочки, которая вокруг России плелась с внешней подачи на протяжении последних пяти лет, — сказал Толстой. — Мы её разорвём окончательно. Это победа русской дипломатии, и вообще теперь есть возможность полностью представлять точку зрения российских граждан на европейской арене».

Кроме того, Толстой отметил предсказуемость поведения парламентариев с Украины и из Грузии, которые попытались спровоцировать российскую делегацию.

«Мы считаем этот стиль глубоко провинциальным и считаем невозможным для себя опускаться до этого уровня, — сказал вице-спикер и уточнил, что РФ вернётся в ПАСЕ при соблюдении двух условий. — Нас устроит только полный объём полномочий наших депутатов — никакие другие решения невозможны. И кроме того, Россия не будет признавать никакие резолюции, которые были приняты в её отсутствие. Мы видим, что Европа в лице ПАСЕ хочет диалога. Думаю, что наша совместная работа этот диалог приблизит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинская делегация приняла решение приостановить работу в ПАСЕ в знак протеста против отмены санкционного механизма в отношении России. Украинская делегация покинула зал заседаний и отказалась принимать участие в дальнейших дебатах. 26 июня представители Украины намерены вернуться в зал для того, чтобы обжаловать полномочия российской делегации. Они хотят лишить российскую делегацию полномочий, а также запретить представителям РФ занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.

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