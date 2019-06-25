РФ не признает резолюции, принятые ПАСЕ в её отсутствие – Петр Толстой

Москва, 25 июня 2019, 14:20 — REGNUM Возвращение РФ в ПАСЕ — это победа российской дипломатии, считает вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Толстой отметил предсказуемость поведения парламентариев с Украины и из Грузии, которые попытались спровоцировать российскую делегацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинская делегация приняла решение приостановить работу в ПАСЕ в знак протеста против отмены санкционного механизма в отношении России. Украинская делегация покинула зал заседаний и отказалась принимать участие в дальнейших дебатах. 26 июня представители Украины намерены вернуться в зал для того, чтобы обжаловать полномочия российской делегации. Они хотят лишить российскую делегацию полномочий, а также запретить представителям РФ занимать руководящие должности в комитетах ПАСЕ.
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